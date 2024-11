Incidente a Spilamberto (Modena), muore donna travolta da un’auto

Spilamberto (Modena), 29 novembre 2024 – Il tragico incidente è accaduto intorno alle 17,40 di oggi pomeriggio in via Enrico Berlinguer, un lungo rettilineo che parte dalla rotonda di via Papa Giovanni XXIII e si ricongiunge alla via Modenese, abbastanza vicino al centro storico di Spilamberto.

Per circostanze ancora in corso di accertamento da parte della poliza locale delle Terre di Castelli, una pensionata di settant’anni è stata improvvisamente investita da un’auto che stava sopraggiungendo, uccidendola praticamente sul colpo.

Sul posto sono prontamente giunti i mezzi di soccorso del 118, con un’ambulanza e un’automedica e il personale pronto a praticare le manovre salvavita, ma purtroppo per la donna, nonostante tutti i tentativi praticati dei medici presenti, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.

Per il momento non si sa ancora nulla sulla dinamica dell’incidente che ha portato alla morte della donna.

Sul posto comunque, per effettuare tutti i rilievi di legge, sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia locale delle Terre di Castelli, che hanno proceduto subito a raccogliere le testimonianze di rito da parte di chi si trovava nelle vicinanze al momento dell’incidente, per cercare di chiarire esattamente la dinamica ed eventualmente accertare responsabilità da una parte o dall’altra.

La strada è rimasta parzialmente chiusa per consentire le operazioni degli agenti della polizia locale, che hanno effettuato misurazioni e rapporti previsti dalla legge.