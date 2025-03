Indebiti pagamenti a docenti universitari e impiegati. Denuncia partita dall’Ateneo, diciotto indagati

Indebiti pagamenti a favore di addetti amministrativi, docenti universitari e dottorandi. Sono 18 gli indagati nell’inchiesta della Guardia di finanza che scuote il mondo universitario modenese. Su delega della Procura, i militari hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 260.000 euro, emesso dal Gip in relazione ai reati di peculato, falsità ideologica e materiale, nonché truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. La denuncia è partita da Unimore (nella foto il rettore Carlo Adolfo Porro) a seguito di anomalie nella gestione di un dipartimento dell’Ateneo. Le indagini hanno ricostruito come, tra il 2013 e il 2020, il responsabile amministrativo del dipartimento avesse disposto indebiti pagamenti con causali fittizie per 260mila euro nei confronti di amministrativi, docenti e dottorandi.