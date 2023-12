Intesa per rilanciare solidarietà e comunità

In un gesto di unità e impegno sociale, l’azienda di consulenza informatica Quanture, l’Associazione TuttoSiMuove e il Comune di Formigine hanno stretto un accordo per lanciare CommunityConnect, un progetto che mira a promuovere solidarietà, comunità e sostenibilità. Come? "Creando connessioni positive tra diversi attori della comunità locale e impegnandosi nello sviluppo di un circolo virtuoso di economia circolare", ha detto Simone Ponzoni, CEO di Quanture S.p.A., presentando il progetto. Che vede le aziende locali invitate a donare dispositivi elettronici in fase di dismissione, come computer, notebook e desktop: questi dispositivi saranno recuperati, rigenerati e donati a enti e associazioni del territorio comunale, grazie alle attività svolte da Quanture, TuttoSiMuove e dal Comune di Formigine.

Questa attività consentirà ai ragazzi dell’associazione di acquisire nuove competenze nel campo dell’informatica, rendendole spendibili nel mondo del lavoro. "Siamo entusiasti di far parte di questo progetto che non solo contribuisce all’inclusione sociale, ma offre anche opportunità di formazione tecnica ai giovani con disabilità", ha detto invece il afferma Presidente di TuttoSiMuove Onlus Fabio Giovanardi. Sarà il Comune di Formigine, attraverso gli assessorati per Formigine Città sostenibile 2030 e Formigine Città inclusiva, a coordinare le associazioni del territorio interessate a beneficiare dei beni, prpponendo inoltre il progetto ad altri comuni dell’Unione del Distretto Ceramico per allargare il bacino di raccolta e riconsegna dei materiali recuperati.