Modena, 25 gennaio 2019 - Proseguono le tensioni davanti ai cancelli di Italpizza. Una trentina di manifestanti anche questa mattina si sono posizionati davanti allo stabilimento chiedendo il rispetto degli accordi siglati ma per il momento non si sono verificati scontri o disordini.

LEGGI ANCHE I manifestanti bloccano la Vignolese

All’interno dell’azienda intanto è in corso un incontro volto a risolvere la situazione. Una svolta potrebbe arrivare in giornata. Contestato dai manifestanti l’arrivo sul posto del consigliere Antonio Montanini. Sul posto anche la deputata Ascari che sul caso ha presentato una interrogazione parlamentare: "Una situazione allucinante, ho chiesto al prefetto la riapertura del tavolo per risolvere il caso".

© Riproduzione riservata