Kerakoll, attento al Benacus. Zerosystem, tentazione 1° posto

Ultima giornata nei campionati minori di pallavolo, che chiudono la stagione regolare con un turno che deve ancora fornire alcuni verdetti: in serie B maschile Kerakoll Sassuolo e National Villa d’Oro sono già sicure dei playoff, ma solo l’ultima giornata confermerà la classifica, e quindi il cammino delle due modenesi nel post season.

La Kerakoll di Pupo Dall’Olio non dovrebbe avere difficoltà a difendere i due punti di vantaggio in classifica, anche se gioca in casa contro un Volley Benacus che rischia di essere risucchiato in C dalla rimonta dell’Univolley Carpi, e quindi poco disposto ad arrendersi senza combattere: meno insidie teoriche per la National, che riceve alla Marconi un Modena Volley ormai tranquillo, ma deciso a accendere il derby cittadino, e grande attesa per la gara di Carpi, dove una Univolley coraggiosa e disperata, cerca una vittoria pesantissima contro un Viadana ormai fuori dai giochi, ma molto forte. Con la Moma Anderlini che riposa, ultima in per la Malagoli Tensped Spezzanese, che passa il Secchia per andare a render visita all’ormai salvo AMA S.Martino. Ultimo turno ricco di insidie anche per le squadre di B1 femminile, con la BSC Sassuolo impegnata ad Ozzano, ma che spera nell’aiuto del Volley Modena, che vuol chiudere il campionato al quarto posto, e per questo deve battere la Tecnilux Pavia, in corsa per la salvezza proprio contro le biancoazzurre sassolesi: a Bisio e compagne basterebbe anche una sconfitta per 2-3, ma una vittoria delle ragazze di Di Toma faciliterebbe molto. Chiusura in B2 femminile con la Zerosystem S.Damaso che teoricamente potrebbe ancora agguantare il primo posto, ai danni del S.Giorgio Piacentino, con il quale in ogni caso è qualificata ai playoff: bisogna però battere da tre punti il forte Cerea, di scena alla Bortolamasi, e sperare che S.Giorgio perda in casa, anche 2-3, contro lo scorbutico Be One Verona.

Chiusura anche in D maschile, con l’ultima giornata decisiva, ma a distanza, tra Holacheck Maritain Modena, ed Marking Product Artiglio Modena appaiate in testa: in caso di arrivo a pari punti, e pari numero di vittorie, conterà il quoziente set, che comunque premierebbe la Holacheck, che gioca anche in casa l’ultima partita. Chiusi i playoff di C Maschile e D Femminile, con l’eliminazione di Tecnoarmet Soliera 150 e Moma Anderlini.

Riccardo Cavazzoni