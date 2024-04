La Cdr travolta dal Bibbiano. Così sfumano la chacnce di agganciare i playoff

CDR MUTINA

0

BIBBIANO

3

CDR MUTINA: Mawuli, Ziliani (79’ Lazzaretti), Ligabue, Gollini (80’ Turci), Vignocchi, Farina, Pilia, Montorsi (70’ Cipolli), Corbelli (63’ Panzanato), Gualdi, Notari. A disp. Macchioni, Shehu, Nadiri, Malagoli, Ognibene. All. Pivetti

BIBBIANO: Carpi, Fornaciari (85’ Lucchini), Ravanetti, Riccardi, Bonacini, Errigo, Galassi (79’ Bassissi), Benassi, Messori, Cilloni (78’ Meluzzi), Rozzi (87’ Formisano). A disp. Vergalli, Rota, Caffarra, Mascena, Carlini. All. Tedeschi

Arbitro: Nadini di Modena

Reti: 63’ Cilloni, 68’ Messori, 71’ Benassi

Note: ammoniti Fornaciari

Sfumano col ko di Bomporto (campo di casa per via della festa del Campogalliano al "Bolelli") contro il Bibbiano le ultime chance della Cdr Mutina di agganciare i playoff: anche se mantengono il quarto posto, i ragazzi di Pivetti pur vincendo le ultime 2 gare sono comunque a più di 6 punti dall’Arcetana terza (ora a +17) e quindi si giocherà solo la finale degli spareggi. Gli orange partono subito bene, Gualdi pennella un cross in mezzo ma nessuno riesce ad arrivare alla conclusione. Anche gli ospiti si rendono pericolosi con Rozzi, che prima tira fuori poi è Mawuli dirgli di no. A metà primo tempo gol annullato a Corbelli per fuorigioco e sul finale dei primi 45’ due volte Gollini, una Farina e una Ligabue non trovano la rete. Nella ripresa gli ospiti in appena 8’ trovano le 3 reti che decidono il match con Cilloni, Messori e Benassi.