La "sciamana" a Montecuccolo

Anche in questo inizio 2025 torna un appuntamento ormai tradizionale per il castello di Montecuccolo. Lunedì 6 gennaio infatti, dalle 11 alle 17, la Befana incontrerà grandi e piccini, distribuirà i suoi doni e racconterà la sua vita e la storia delle sue origini. Raffaella, la "sciamana di Carpineti", è ormai un ospite fissa per un appuntamento atteso non solo a Pavullo. Sono infatti tantissime le famiglie che ogni anno si recano nella suggestiva cornice del castello di Montecuccolo per incontrare una figura molto cara alle nostre tradizioni e per fare una foto ricordo con la "vecchia a cavallo della scopa". Nel frattempo sono ancora visitabili le mostre dei presepi, quella permanente di Giuseppe Ricci dedicata ai borghi del Frignano e quella temporanea di Pigozzi.