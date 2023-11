Laboratorio sulla violenza di genere

Come possiamo rendere insieme il nostro spazio più sicuro per tutte le persone che lo attraversano? Arci Emilia-Romagna, insieme ad Arci Modena, lancia il laboratorio creativo Fuori Binario al Circolo Mattatoyo di Carpi (via Rodolfo Pio, 4) dove un gruppo di persone proveranno a rispondere a questa domanda, partendo da esperienze, bisogni e desideri. L’appuntamento è sabato 2, domenica 3 e 10 dicembre, sempre dalle 15.30 alle 18, con il ’Laboratorio creativo per spazi più sicuri contro la violenza di genere’ al quale parteciperà l’artista Percy Bertolini, che racconterà con il fumetto e il disegno le riflessioni emerse in una fanzine. Ogni laboratorio è per massimo 15 persone alle quali viene chiesto di partecipare a tutti e tre gli incontri (nei limiti del possibile) per dare continuità al gruppo di lavoro. La prenotazione non è obbligatoria ma consigliata: anna.ferri@arcimo.it. Ingresso gratuito con tessera Arci.

"Non esistono spazi sicuri in natura – spiegano le organizzatrici – ma sono le persone che li vivono e attraversano a renderli tali".