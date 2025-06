’Laudato sie’ alla riscoperta di antiche note

Musiche che riemergono dai secoli e si affacciano ai nostri tempi con tutta la loro eleganza. Oggi alle 18.30, al tempio monumentale di San Nicolò a Carpi, nel concerto ’Laudato sie’ la Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia, diretta dalla musicologa Silvia Perucchetti (nella foto), eseguirà brani dai manoscritti del fondo di San Nicolò, custoditi nella biblioteca Loria di Carpi e di altri conventi francescani emiliani.

Durante il concerto (sostenuto dal Rotary Club e da sponsor) si ascolteranno, fra le primissime esecuzioni in tempi moderni, alcuni inni in canto gregoriano dai corali manoscritti del ‘600-‘700 provenienti dal fondo del convento carpigiano, catalogato e digitalizzato fra il 2020 e il 2021. Fra i brani, la delicatissima antifona ’O splendor pudicitiae’ per la festa di San Bernardino da Siena e il responsorio ’Si quaeris nunc prodigia’ per S. Francesco Solano.

s.m.