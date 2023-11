Lectio magistralis con la prof. Lorusso

‘Come cambia la lingua - tra correzioni ed uso’ è il titolo della lectio magistralis organizzata dal Festival Filosofia e dal Rotary Club Frignano con il patrocinio del Comune di Pavullo. A presiedere la lezione, oggi alle 18 in sala consiliare, ci sarà la professoressa Anna Maria Lorusso dell’Università di Bologna, esperta di Semiotica, Filosofia e teoria del linguaggio e coordinatrice del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Laureata in Filosofia e in Semiotica, la professoressa Lorusso ha preso parte ad un dottorato di ricerca diretto da Umberto Eco. Nel corso della lezione magistrale, i temi toccati saranno le politiche linguistiche, le innovazioni della lingua, l’inclusione di genere e l’uso della lingua nella comunicazione tra generazioni. L’accesso all’evento è gratuito e senza obbligo di prenotazione.

r.p.