Libera, trent’anni di azioni concrete contro le mafie

"Associazioni, nomi e numeri contro le mafie", così viene citato sotto il logo di Libera. Ma, facciamo un passo indietro…L’associazione nasce a Torino nel 1995, su iniziativa di don Luigi Ciotti, con l’obiettivo di unire sotto un’unica rete realtà impegnate non solo contro le mafie, ma anche per la giustizia sociale, la verità, i diritti e la legalità democratica. Il nome ’Libera’ fu proposto da Elisabetta, una volontaria. All’inizio fu scartato perché ricordava uno spot, ma poi venne scelto proprio per il suo valore simbolico: libertà dal dominio mafioso, dalla paura, dall’ingiustizia. "Il nostro obiettivo è sparire – afferma Maurizio Piccinini, membro storico dell’associazione – Perché significherebbe che la mafia è stata sconfitta, e quindi non ci sarebbe più bisogno di noi". Ma oggi quel giorno non è ancora arrivato. Le mafie sono diventate potenze economiche mondiali, capaci di agire silenziosamente attraverso il riciclaggio, l’evasione fiscale, il controllo di ristoranti, cantieri e attività turistiche. Libera reagisce con strumenti concreti, lavorando in particolare con e per i giovani. Infatti, Simona Silvestri, maestra in pensione e attivista, ci riferisce che nelle scuole l’associazione propone percorsi educativi e testimonianze dirette. "Ricordare ciò che è successo è fondamentale – afferma Piccinini – oppure si rischia di ricadere negli stessi errori". E i giovani, che ruolo hanno? "Non siete solo il futuro, siete il presente – afferma Mara Boni, fondatrice del presidio di Savignano – Studiate, informatevi, imparate a fare delle scelte". Libera è una rete fatta di volontari, sostenuta da donazioni trasparenti. Libera resiste, agisce e si rinnova, e lo fa insieme a chi decide di non girarsi dall’altra parte. Lo fa anche insieme a te.

