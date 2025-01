Lo Snoopy è diventato grande: 55 candeline. Una serata amarcord celebra i ricordi in musica

Un compleanno speciale per lo Snoopy di Modena: 55 anni. La festa esclusiva è prevista per venerdì sera, dalle 22, alla presenza di tutti i dj, il personale ed i ‘personaggi’ di allora che hanno contribuito al successo della storica discoteca di piazza Cittadella a Modena. L’inaugurazione, fra le prime, nel 1969: erano i tempi in cui Vasco faceva il dj (fino al 1999) e Vinicio Capossela il barman. Lo ‘Snoopy’ Dream’, nome forse ispirato dalle immagini dello spazio, ha percorso la storia del costume e del divertimento della nostra città attraverso la musica funky & disco, tutti gli anni Settanta, Ottanta e Novanta, il trentennio più importante della musica, diventando molto celebre a livello nazionale come la disco dove lavorava Vasco Rossi e per la domenica sera, con gente proveniente da tutta Italia, ma anche per i dj, la programmazione musicale ricercata, e le star che hanno solcato quel palco. Vasco Rossi, Daniele Montagnani (che lavorava insieme a Vasco), Claudio Rossi, Max Gavioli, Beby, Max Ganzerla, Herbie, Luca Urriani, Giancarlo Rota, Rego, solo per citarne alcuni. Per la serata di festa, gli onori di casa verranno fatti da dj Daniele Montagnani; seguiranno Max Ganzerla e Valdrè, dj Max Gavioli, dj Herbie, e a seguire tutti gli altri. "Lo Snoopy rimane una delle più belle esperienze della mia vita – racconta Montagnani, che per l’occasione ha ricevuto uno speciale messaggio da Vasco – l’incontro con Vasco con il quale ho ancora un rapporto speciale. Ricordo un aneddoto: Era il Capodanno del 1997, Vasco e io abbiamo fatto il primo ‘selfie’ della storia allo Snoopy. Chissà magari farà gli auguri allo Snoopy venerdì, vedremo". "Anche Vinicio Capossela, faceva parte dello staff – aggiunge Massimo Gavioli – faceva il barman, poi con Degani suonava il piano del locale. Nella festa di venerdì cercheremo di ricreare quelle atmosfere con tutti i dj dell’epoca, suoneremo anche i vinili storici e i due dischi fatti dallo Snoopy di allora, due chicche, ‘Snoopy’s Count House’, del 1988, con tutti i campioni della prima House". Tra i personaggi ci sarà anche Susanna (quella Susanna per cui Vasco scrisse una canzone), all’epoca fidanzata di Daniele Montagnani. "Il merito del successo dello Snoopy – sottolinea Fabrizio Zanni, organizzatore dell’amarcord – va sicuramente a Filiberto Degani, il patron, fin dall’inizio della sua storia, che oltre a mantenere una ‘linea’ ben precisa anche musicale del locale, era molto attento alla comunicazione ed eclettico (era anche un gran cuoco). Lo Snoopy fu la prima disco che offriva all’interno dei bar, oltre che i cocktails, anche spuntini e buffet ed addirittura primi caldi". Negli anni lo ‘Snoopy Dream’ è diventato ‘Snoopy’s Count Down’ e ha aperto un succursale anche a Riccione, ‘Snoopy’s Holiday’.

Maria Silvia Cabri