Lo storico locale in piazza "Eventi, il Caffè Concerto tornerà quello di una volta"

"Abbiamo cantanti, ballerine, incontri e molta musica, ci sarà anche un nuovo pianoforte nel locale. In piazza Grande sarà una estate di grande divertimento e, sperando nel bel tempo, il nuovo dehors ci aiuterà non poco. Vogliamo fare tornare il Caffè Concerto com’era una volta, certo ci sarà da lavorare". A dirlo è Roberto ’Robby’ Giusti, di Zocca, da anni conosciuto dj e referente musicale e per gli eventi di tanti locali. Oggi è il nuovo responsabile marketing del Caffè Concerto, il locale a piano terra di Palazzo comunale che nei giorni scorsi ha visto defezioni importanti nello staff, anche se continua ad essere gestito dalla stessa società che nel 2018 ha vinto il bando di concessione comunale. Si tratta della ’Retail Real Estate Management - Rrem’ di Firenze che ha numerose commesse in giro per l’Italia. Ne è amministratore Gustavo Criscuolo che ieri non era in città, ma nei giorni scorsi sul Carlino aveva gettato acqua sul fuoco sul cambio di parte dei collaboratori. Oggi Criscuolo dice: "La questione è ampiamente rientrata e a mio modo di vedere non è stata per nulla delicata, si sono solo dimessi due collaboratori e oggi abbiamo un nuovo responsabile del locale e un nuovo responsabile marketing. Tutto prosegue". E così da ieri, dal dehors nel luogo più simbolico di Modena, sono ripartite le risate, le cene, la musica e lo spettacolo nel sito Unesco. Ieri l’appuntamento era con una cena di beneficienza e con il concerto ’Una voce per la Romagna’: i proventi, escluse spese e tasse, sono stati interamente devoluti a un fondo regionale da usare per gli alluvionati. Nuovo responsabile del locale, appunto, è Giusti (mentre Davide Berardinucci è il neo responsabile della struttura) che in città in questi anni si è fatto conoscere anche per le ’battaglie’ in piena pandemia Covid. "Tutto superato – dice il professionista, anche autore del sito La iena blu che collabora con gruppi di informazione ’alternativa’ e spesso no vax come Byoblutv e IlParagone.it – e conviene quindi occuparsi di altro anche se negli anni scorsi io, tentando di riportare un equilibrio tra le posizioni, le ho prese dai vax e dai no vax. Non sempre può piacere a tutti la verità, ma rimane pur sempre la verità e prima o poi va accettata. Oggi è fondamentale nel mio lavoro la ripartenza in nome delle tradizioni, delle nostre eccellenze, dal vino al formaggio". Giusti sta lavorando molto per l’estate del Caffè Concerto: "Siamo partiti e mi dispiace molto che Luca Gabrielli e Debora Valisi ne se siano andati, visto che eravamo tutti molto su di giri per la ripartenza. Tra l’altro Luca e Criscuolo, sapendo che mi occupo di arte e spettacolo, mi hanno chiamato un mese fa per dare una mano. Poi all’improvviso i cambiamenti e sinceramente non so che sia accaduto, avranno discusso e gli amori nascono e muoiono. C’è stato un po’ di clamore, ma va bene, così si parla del nostro bellissimo Caffè Concerto". Il programma settimanale sarà molto nutrito con 3-4 appuntamenti: "Abbiamo già pronti dieci eventi. Insieme alla Accademia di musica moderna di Modena – prosegue Robby Giusti – abbiamo approntato un bel cartellone per i mercoledì del jazz. Faremo anche il pianobar con un nuovo pianoforte, venerdì e sabato alternati, poi, ci sarà il Duo Italiano live di Anima mia e Radio Stella ad allietare. La saletta interna sarà a disposizione gratuitamente per le presentazioni di libri inoltre qui gli sposi potranno venire, anche con un loro catering, a festeggiare noleggiando il locale. Cambieremo anche la cucina proponendo cibi tradizionali, tortelloni, tortellini, lasagne, i piatti che preferiscono i modenesi".

Stefano Luppi