L’omaggio a Raina Kabaivanska. Un concerto per i suoi 90 anni. Sul palco gli allievi da tutto il mondo

Quella di Raina Kabaivanska è una vita dedicata completamente e profondamente al canto, all’arte, alla bellezza. E anche il suo compleanno non può che essere festeggiato in un grande, emozionante abbraccio di musica, come un viaggio nella storia della lirica. Domenica 15 dicembre alle 21 il teatro Comunale di Modena sarà dunque il palcoscenico di un galà tutto speciale per le 90 splendide primavere di Raina. E per celebrarla si riuniranno proprio alcuni dei cantanti che da tutto il mondo sono arrivati a Modena per studiare con lei e affermarsi nell’universo della lirica, gli allievi della masterclass annuale in Tecnica vocale e interpretazione del repertorio che Raina Kabaivanska tiene ormai da anni al Conservatorio Vecchi Tonelli. Saranno accompagnati dall’orchestra del Conservatorio diretta dal maestro Paolo Andreoli. Stelle e ospiti d’onore della serata (organizzata nell’ambito del Modena Belcanto Festival) saranno due voci che Raina ha tenuto a battesimo e oggi splendono nei teatri più prestigiosi, il soprano Vittoria Yeo e il mezzosoprano Veronica Simeoni.

Entrando nel dettaglio del programma, ascolteremo arie di Mozart ("Der Hölle Rache", ovvero l’aria della Regina della Notte dal "Flauto magico", interpretata da Miyoung Lee e "In quali eccessi" dal "Don Giovanni" con Marta Lazzaro), Rossini (la celebre cavatina di Figaro dal "Barbiere di Siviglia" con il baritono Hae Kang e "Nacqui all’affanno" da "La Cenerentola" con Maria Salvini), Gounod ("Ah! Je ris de me voir si belle" dal "Faust", con Norma Sereni). E a seguire un trittico di arie di Giuseppe Verdi ("O tu Palermo" da "I Vespri siciliani" con Toni Nezic, "Tacea la notte placida" e "Ah sì ben mio. Di quella pira" da "Il Trovatore", rispettivamente con Maria Francesca Rossi e Donghyun Kim), poi "Mon coeur s’ouvre a ta voix" da "Samson et Dalila" di Saint Saens con Baia Saganelidze, e un altro delizioso trittico sulle note di Puccini, con l’Intermezzo da "Manon Lescaut" e due arie da "Tosca", fra le opere che Raina Kabaivanska ha reso eterne, "Vissi d’arte" con il soprano Iolanda Massimo e "Lucevan le stelle" con il tenore Giuseppe Michelangelo Infantino. Le due star del concerto, Veronica Yeo e Veronica Simeoni, si uniranno nel "Duetto dei fiori" da "Madama Butterfly" di Puccini. Davvero un volo fra i più bei gioielli della lirica.

L’ingresso al concerto di domenica 15 dicembre sarà gratuito, con posto assegnato: i biglietti per il galà saranno in distribuzione da sabato prossimo 7 dicembre presso la biglietteria del teatro Comunale. Info, www.modenabelcantofestival.it.