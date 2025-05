Storie raccontate con i bottoni. Abiti creati dagli studenti tra moda, ceramica e design

Da oggi al 29 giugno lo Spazio Venturi, in via dei Servi 21, ospita ’Storie e Bottoni’, una mostra che raccoglie i lavori di 26 studenti della 4B dell’I.I.S. Venturi, indirizzo Design della Ceramica. Ogni giorno sarà possibile ammirare le originali creazioni nate da un progetto didattico tanto semplice quanto potente: raccontare una storia partendo da un bottone. "Durante l’anno scolastico – spiega la professoressa Maria Grazia Villani – gli studenti hanno progettato e realizzato a mano dei bottoni in ceramica, per poi costruire attorno ad essi un contesto. Un contesto tecnico, certo, ma anche narrativo, che si è evoluto nel vestito di cui il bottone è parte, scelto tra capi vintage recuperati da mercatini o vecchie soffitte. Ogni studente ha reinterpretato il proprio abito per raccontare una storia personale, unica".

Insieme al docente Felice Perna, Villani ha seguito i ragazzi in un percorso multidisciplinare tra ceramica, moda, design e racconto visivo. "Il progetto è nato quasi per caso – raccontano Vittoria Maiocco, referente per i progetti scolastici, e Maria Carafoli, curatrice dell’evento con MOmentiEvents – durante una conversazione tra colleghi. L’idea iniziale era lavorare sui bottoni, ma da lì siamo arrivati rapidamente al vestito, al design, alla moda. Il salto è stato breve, ma l’impegno richiesto agli studenti è stato enorme".

Fondamentale il contributo di realtà esterne come la Fondazione Iris Ceramica e la Modoteca Deanna, che hanno aperto le loro collezioni e condiviso competenze, offrendo spunti preziosi. Il risultato? Ventisei abiti che combinano abilità tecniche, gusto personale, sperimentazione e riciclo creativo. Ogni capo è accompagnato da un libro d’artista, raccolta di pensieri, schizzi, materiali e campioni, spesso frutto di un lavoro ancora più lungo e complesso dell’abito stesso. A completare il tutto, un manifesto di intenti che testimonia l’impegno e la visione di ogni giovane autore.

"Come istituto – sottolinea la dirigente scolastica Luigia Paolino – siamo da sempre impegnati a dotare gli studenti delle migliori competenze tecniche e laboratoriali. Ma vogliamo anche stimolare la loro creatività, spingerli a sperimentare e ad aprirsi. Progetti come questo sono occasioni per superare i limiti del programma, mettere le mani in pasta e crescere come individui. È in quella che Vygotskij definiva "zona di sviluppo prossimale" che gli studenti imparano davvero, supportati da docenti ed esperti in un percorso sinergico". Un percorso che ha visto il coinvolgimento anche di realtà come la Camera di Commercio e BPER Banca.

"Abbiamo scelto di lavorare con abiti recuperati – conclude Maiocco – per proporre una riflessione critica sul fast fashion, la tendenza a consumare moda in modo compulsivo per seguire i trend. I giovani sono il target principale di questo fenomeno, ma possono anche esserne gli agenti del cambiamento".