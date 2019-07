Riolunato (Modena), 7 luglio 2019 - Terribile incidente ieri mattina, poco prima delle 12, in via Giardini a Serpiano di Riolunato.

Uno schianto frontale ha coinvolto tre moto e un centauro è morto sul colpo. La vittima è Luca Arpaia, classe ’76, di Livorno. Avrebbe compiuto 43 anni domani, la sua vita invece si è spezzata sulle strade del nostro appennino in una classica gita fuori porta.

Sono tanti i motociclisti che, soprattutto d’estate, partono dalla Toscana per una boccata d’aria fresca sulle nostre montagne. Difficile dire cosa sia andato storto ieri mentre Arpaia stava raggiungendo Lama Mocogno.

Pare che la vittima – che si trovava in compagnia di alcuni amici – abbia perso il controllo della sua Ducati, forse una curva troppo larga e in pochi istanti si è trovato di fronte i due motociclisti che provenivano dalla direzione opposta. L’urto è stato molto violento, Luca Arpaia è stato sbalzato e per lui, nonostante i soccorsi tempestivi non c’è stato nulla da fare.

Feriti ma non in pericolo di vita gli altri due motociclisti, si tratta di A.M., 58 anni, residente a Formigine, che guidava una Bmw, e M.C., 63 anni, di Baiso, nel Reggiano, in sella a una Ktm. Entrambi sono stati portati in ospedale a Pavullo con lesioni di media gravità. Sul posto, i carabinieri per i rilievi e la polizia municipale per regolare il traffico. Il traffico è rimasto temporaneamente bloccato all’altezza del km 105,400 della statale 12 ‘Dell’Abetone’. Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento Anas per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. L’incidente è avvenuto in una curva nota per essere pericolosa. La vittima aveva tutte le protezioni ma il casco non è bastato a salvargli la vita.

La salma è stata recuperata dalle onoranze Franchini di Pavullo.