"Luci e addobbi, si illumina la città"

C’è chi aspetta l’ultimo minuto per fare acquisti e chi, invece, cerca di arrivare al 24 dicembre con già i pacchetti fatti, proprio come Caterina Timellini. "Natale è un momento da trascorrere con la famiglia, in cui si sta tutti insieme. I regali? Mi sono già messa avanti per tempo e sono partita con largo anticipo, un mese prima: sicuramente gli acquisti online sono molto comodi, ma avendo occasione di muovermi, ho preferito comprare nei negozi di vicinato, anche per sostenere il commercio e le attività. Quest’anno, inoltre, Modena è ancora più bella, piena di luci e di addobbi che fanno respirare in ogni angolo un’atmosfera di festa, di gioia e condivisione".