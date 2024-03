"L’ufficio postale più ’rosa’ della provincia con tredici donne"

Poste Italiane si conferma a Modena azienda al femminile con 600 donne tra i 1000 dipendenti, col 62% di donne in posizioni di responsabilità. Inoltre sono 51 gli Uffici Postali "rosa", cioè composti esclusivamente da personale femminile. Tra questi quello di via Irma Marchiani a Pavullo, che con 13 donne su un totale di 13 risorse è il più ‘rosa’ della provincia. Un vero e proprio modello che testimonia come Poste Italiane valorizzi quotidianamente la figura femminile a tutela dei principi della parità di genere. A gestirlo è la direttrice Manuela Vandelli, figura autorevole e professionista stimata grazie alla sua lunga esperienza da sempre al servizio di diverse generazioni di clienti. "Sono entrata in azienda nel 1990 come operatore di sportello nell’ufficio postale di Maranello, per poi assumere nel 2004 il ruolo di direttrice della sede di Castelvetro di Modena e dal 2015 in quello di Pavullo nel Frignano. Poste mi ha seguito in questo lungo percorso di crescita personale e professionale – racconta la direttrice - che mi ha visto attraversare con curiosità e spirito di adattamento tutte le diverse fasi, tra queste quella più sfidante di informatizzazione del lavoro". Il valore aggiunto che offre un ufficio postale rosa come il nostro – continua la direttrice – si basa su due semplici e importanti aspetti: da una parte la cura minuziosa e l’ascolto attivo ad ogni richiesta della clientela, e dall’altra l’unione della squadra che permette di raggiungere gli obiettivi e trovare sempre le soluzioni grazie ai reciproci consigli tra la parte esperta dell’ufficio e l’entusiasmo delle nuove generazioni. Comunque – conclude la direttrice – ritengo che nel lavoro, in quanto a capacità, non ci siano differenze di genere". La presenza femminile in provincia ha avuto un ruolo determinante anche nel conseguimento dei risultati legati alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere. Per celebrare la Giornata internazionale della donna, Poste Italiane ha ideato inoltre una cartolina filatelica e un annullo speciale.

g.p.