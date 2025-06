Lumini o offerte. Versamenti anche col Pos

Oggi che sempre più persone preferiscono tenere pochi contanti in tasca e prediligono i pagamenti elettronici, anche in Duomo... ci si adegua. Già da qualche mese, infatti, in cattedrale è iniziata la sperimentazione di uno speciale totem dotato di pos, destinato ai piccoli pagamenti. È collocato accanto all’altare di San Geminiano, dove ogni giorno decine di fedeli passano ad accendere un lumino votivo: per l’acquisto delle candele e dei ceri o semplicemente per lasciare un’offerta, ora non sono più necessarie le monete ma è sufficiente servirsi di questo schermo interattivo (impostato con più lingue), a cui è collegato un pos, in modalità contactless. Si appoggia la tessera bancomat o la carta di credito, e la cifra desiderata viene automaticamente prelevata, proprio come per gli acquisti in negozio. Entro qualche tempo – viene anticipato – si cercherà di migliorare la schermata iniziale per renderla più intuitiva. L’avvento del pos in Duomo non è una novità assoluta: già lo abbiamo visto in varie chiese in Italia. Alcune parrocchie lo hanno adottato anche per disincentivare i furti alle cassette delle offerte.

s.m.