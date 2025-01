Lutto, addio al geologo Mario Panizza

Comunità in lutto: è morto a 90 anni il professor Mario Panizza. Panizza prima di essere professore ordinario di Unimore, ha insegnato anche nelle Università di Bologna, Catania e Ferrara ed è stato ricercatore nel Cnr francese a Strasburgo. Insignito di Lauree Honoris Causa in Geografia e in Geomorfologia.

Tra le tante attività ha partecipato anche alla spedizione scientifica nazionale del Cai al Lhotse (8510 m) in Himalaya (nel 1975). Ma non solo. Si ricorda, infatti, che fu autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche internazionali e di vari testi universitari in italiano e inglese, è stato vice-Presidente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena e assessore alla Cultura nella Provincia di Modena.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello da parte dell’ex sindaco, Gian Carlo Muzzarelli, che scrive sulla sua pagina Facebook: "Una brutta notizia: ci ha lasciati il prof Mario Panizza, una persona straordinaria e un amico. Carissimo Mario, grazie per il tuo lungo straordinario impegno scientifico e civile".

"La tua conoscenza di altissimo spessore scientifico la accompagnavi sempre con la potenza dello spessore umano. La tua competenza, passione, ed il tuo amore per la scienza e per il nostro complicato territorio, ti portó con coscienza a sperimentare strade politiche inedite per metterti a disposizione della comunità. Grazie ancora per avere sempre mantenuto un alto profilo culturale e ampie competenze che hanno sempre garantito scelte lungimiranti – continua il messaggio di Muzzarelli postato ieri sera sui social –. Nell’Amministrazione provinciale, come nel lavoro scientifico-universitario, avevi sempre il rispetto di tutti, come tu rispettavi gli altri con il tuo approccio fatto di bellezza, equilibrio e rigore. Grazie per la traccia profonda che lasci in tantissimi. Buon viaggio".