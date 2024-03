Make it Modena, corsi per pc e smartphone

Prende il via un nuovo corso di informatica di base dedicato a chi vuole familiarizzare con computer e web, proposto da Make it Modena, la palestra digitale del Comune. E per chi vuole scoprire i segreti del proprio telefonino Android è in programma anche un approfondimento sugli smartphone. Attraverso le quattro lezioni del corso di informatica di base, in programma martedì 5, giovedì 7, venerdì 8 e martedì 12 marzo dalle 10 alle 11.30, che si svolgeranno in presenza negli spazi comunali attrezzati di strada Barchetta 77 a Modena per un massimo di 24 persone per volta, sarà possibile, ad esempio, imparare a condividere con un amico vecchie foto, digitalizzandole e inviandole via mail, in forma di allegato o utilizzando i servizi online gratuiti. Il programma del corso parte dai concetti e dalle informazioni di base sul funzionamento del computer per arrivare fino alla posta elettronica e alla navigazione sul web. Il progetto, che rientra nelle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è volto ad aumentare le competenze digitali dei cittadini.