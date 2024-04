Malattie croniche: il divario socio-economico

Milioni di persone al mondo soffrono di malattie croniche e non tutte hanno lo stesso accesso alle cure. Cosa si intende con l’espressione "malattie croniche"? Non è facile definire questo argomento a parole "semplici", ma noi ci proveremo lo stesso. Le malattie croniche presentano sintomi che non si risolvono col tempo e che non portano a un miglioramento. Secondo la definizione medica sono croniche tutte le patologie che presentano un lento e incessante declino delle normali funzioni fisiche. Vi sono molti tipi di malattie croniche, ma tra le più diffuse si trovano il diabete e il cancro. Il diabete è una malattia che presenta alti livelli di glucosio nel sangue ed è causata dalla poca produzione di insulina nel pancreas. La scienza ha classificato due tipi di diabete:

Il diabete di tipo 1: il pancreas non produce insulina a causa della distruzione delle cellule che lo producono. In genere questo tipo di diabete si manifesta durante la vecchiaia o l’adolescenza; Il diabete di tipo 2: il pancreas può produrre insulina, ma le cellule non sanno utilizzarla. Questo tipo di diabete si presenta nella maggioranza di casi.

Secondo una stima nel 2030 le persone colpite dal diabete saranno oltre 642 milioni e nel 2045 saranno oltre 783 milioni; i governi quindi devono tenere conto di questi dati per affrontare il problema sanitario e trovare delle soluzioni.

Un’altra malattia cronica in costante crescita in tutto il mondo è il cancro che comprende malattie molto complesse che si evolvono con il tempo e che sono causate da cambiamenti del Dna dentro le cellule, cambiamenti che alterano la struttura e il funzionamento. Ci sono molti tipi di cancro, dai più comuni come quello ai polmoni, ai più rari come il cancro alla laringe. Nonostante i progressi fatti dalla medicina, ancora oggi per alcuni tipi di cancro è ancora difficile trovare una cura valida per tutti. Vi sono molti modi per limitarne l’insorgenza, per esempio evitare il fumo e l’alcool e fare un’alimentazione equilibrata, ma soprattutto varia.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il cancro è la seconda causa di morte nel mondo. L’accesso alle cure mediche purtroppo non è un diritto garantito a tutti, come dovrebbe essere, e le differenze delle volte sono molto evidenti da paese a paese. Il divario socio-economico si riflette anche nella salute e determina un peggiore accesso alle cure per le persone economicamente svantaggiate. Le differenze nell’accesso alle cure non dovrebbero esistere, e questo è un principio fissato nell’articolo 32 della nostra Costituzione. Trovare delle soluzioni, tuttavia, non è semplice, ma negli ultimi anni l’OMS ha prodotto molte iniziative volte a limitare quelle differenze ingiuste, ad esempio è stata istituita la Giornata mondiale contro il cancro, il 4 febbraio, una giornata per riflettere su cosa ciascuno di noi può fare insieme agli altri per combattere certe malattie croniche. Lo slogan dell’evento è: "Close the Care Gap" (Colmare il gap sulla cura) per sottolineare l’importanza della riduzione delle disuguaglianze nella cura in tutto il mondo.

Classe 1^G

Scuola secondaria di I grado ’G. Fassi’ di Carpi

(Carlotta Barretta, Maya Barbieri, Carlotta Caselli, Veronica Meazzini,

Elisa Zoboli)