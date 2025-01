Masoch regala al Formigine una vittoria molto preziosa

FORMIGINE 1 GOTICO G. 0

FORMIGINE: Rossi, Mazzarano, Macchioni, Arati, Galli, Operato (67’ Angelillis), Cantarello, Zafferri (78’ Masoch), Stanco (70’ Barbieri), Napoli, Roncaglia (46’ Cuoghi). A disp. Accursio, Khalili, Saccani, Davoli, Toccaceli. All. Cattani

GOTICO G.: Terenzio, Rovelli, Moschetti (89’ Gnaziri), Mavrov, De Matteo, Spotti (85’Menzani), Makaya, Maggiari, Rossi, Raggi, Franchi (85’ Rantier). A disp. Rapacioli, Mazzocchi, Bosini, Ciotola, Bernazzani, De Vivo. All. Achilli

Arbitro: Attanasio di Milano

Reti: 86’ Masoch

Note: ammoniti Maggiari, Arati, Moschetti, Rovelli, Cuoghi, Mavrov

La quarta vittoria nelle ultime 5 gare, ottenuta su un campo al limite, permette al Formigine di scavalcare il Gotico e portarsi a -2 dalla salvezza diretta. Al 18’ Maggiari calcia debolmente. Al 15’ Franchi tutto solo ma di testa da due passi spreca. Al 29’ calcio di punizione di Napoli che sfiora l’incrocio dei pali. Al 36’ ancora pericoloso Franchi con un colpo di testa bloccato da Rossi. Al 52’ di testa Napoli manda fuori da due passi. Al 54’ Zafferri si accentra da sinistra e calcia a giro sfiorando il super gol. Al 59’ Makaya per Spotti, bravissimo Rossi coi piedi. Al 70’ Napoli da destra per Zafferri che spreca da ottima posizione calciando alto. Al 76’ Makaya su angolo salta più in alto di tutti e colpisce di testa con Rossi ormai battuto, salvataggio miracoloso di Zafferri in tuffo. Negli ultimi minuti il Formigine chiude gli avversari nella loro metà campo e all’86’ riesce ad andare in vantaggio col subentrato Masoch che è il più lesto ad avventarsi e a ribadire in rete una punizione calciata in mezzo all’area di rigore.