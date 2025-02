Matrimonio civile, al via la possibilità di sposarsi in luoghi diversi dal Comune

Matrimoni o unioni civili non solo all’interno del Palazzo Comunale o negli altri spazi di proprietà dell’Ente, ma anche in altri siti. L’amministrazione comunale ha lanciato un avviso pubblico esplorativo, valido fino al 12 marzo 2025, per l’acquisizione, da parte di privati proprietari, in comodato d’uso gratuito al Comune, strutture ricettive, edifici, ville, aventi rilevanza storica, architettonica, ambientale, artistica o che rappresentino luoghi di rilevante interesse turistico idonei per istituire uffici di stato civile separati per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili al di fuori della casa comunale. Il Codice Civile indica la sede comunale quale luogo di celebrazione del matrimonio civile ma i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici di Stato Civile purché questi abbiano importanza storica, architettonica o ambientale o una rilevante destinazione turistica e siano, pertanto, aperti al pubblico.

w. b.