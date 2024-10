Mense a scuola, Goldoni (Fd’I): "Faremo controlli sul cibo"

"Fa piacere apprendere che nella giornata di sabato, presso la cucina Melograno di Pozza di Maranello sia stato possibile visitare i locali presso cui vengono preparati i piatti del menù scolastico". Ma, obietta Barbara Goldoni (nella foto), già candidata a sindaco e oggi consigliere di Fratelli d’Italia, "non è la prima volta che si tengono iniziative del genere, né un’occasione del genere è indicativa della qualità di quanto verrà poi offerto nel corso dell’anno scolastico". Il pregresso, dice Goldoni, che sul tema della qualità dei pasti somministrati presso le scuole aveva già fatto argomento di campagna elettorale, non incoraggia, con segnalazioni già pervenute da diversi genitori, "e non mancheremo – garantisce il consigliere di Fratelli d’Italia - di far fare controlli a campione sul cibo somministrato, soprattutto di frutta e verdura". Goldoni, nell’aggiungere che "ci sarebbe molto da discutere sul rapporto qualità-prezzo, come sulle modalità e trasporto dei pasti presso i plessi scolastici, che spesso causa il raffreddamento di pasti che andrebbero serviti caldi per permettere una migliore digestione" auspica "il ritorno alle mense interne".