MetaCarpi trionfa, terza promozione consecutiva per il frisbee carpigiano

Prosegue la striscia d’oro per il frisbee carpigiano. I MetaCarpi hanno infatti da poco centrato la terza promozione ravvicinata con le tre squadre della cooperativa sportiva Heron. Nel 2023 era stata la squadra femminile nel 2023 ad aprire le danze a raggiungere la massima divisione. A pochi mesi di distanza anche la squadra mixed (uomini e donne insieme) battendo Rimini aveva conquistato la serie A. Restavano solo i ragazzi, protagonisti quest’anno di una cavalcata trionfale verso la vittoria della Serie C da imbattuti, con il miglior attacco e la miglior difesa e con una giornata di anticipo. Nella finale contro i Discover di Verona i MetaCarpi si sono imposti 15-11, lasciando ai veneti la magra consolazione di essere stata l’unica squadra capace di finire la partita in doppia cifra. Un tris di promozioni consecutive per la società carpigiana e per la cooperativa sportiva Heron, a conferma definitiva dell’incredibile lavoro svolto dalla società e dai suoi atleti per lo sviluppo di questa disciplina sul territorio. Dopo Bologna e Rimini, ormai capitali europee dell’Ultimate Frisbee, sembra che questo nuovo sport stia trovando terreno fertile anche nei comuni più piccoli e che Carpi possa candidarsi ad avere un ruolo centrale nel trasformare uno sport di nicchia in motivo di vanto nazionale.