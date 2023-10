Michelangelo, una partenza rock

Prende il via... in chiave rock’n’roll la stagione del teatro Michelangelo. Stasera e domani alle 21 la Compagnia delle Mo.Re. riporterà in scena ’Grease’, con orchestra dal vivo e testi originali in italiano. Nel celebre musical (qui realizzato con licenza amatoriale ufficiale Theatrical Rights Worldwide), saremo nuovamente catapultati nelle coloratissime atmosfere anni ‘50 della Rydell High School. Tra gli intrecci di sport, amicizia e goliardia, sboccerà la storia d’amore fra Sandy e Danny. "Ragazze, indossate le vostre gonne più vaporose e voi ragazzi impomatatevi le chiome: non riuscirete a tenere fermi i piedi!", dicono i giovani talenti della Compagnia delle Mo.Re, fondata nel 2009 e specializzata nella produzione di musical: il loro obiettivo è sempre stato quello di proporre spettacoli in stile Broadway. I performer si esibiscono interamente dal vivo fondendo al meglio canto, danza e recitazione.