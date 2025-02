Microcellulari e droga nelle celle

Nascondevano tra le celle tre micro telefonini ma anche alcuni grammi di sostanza stupefacente. Giovedì però, a seguito di una perquisizione straordinaria in carcere, gli agenti hanno trovato sia la droga che i telefoni e li hanno sequestrati. A darne notizia è Gennaro Caruso, segretario provinciale del Sappe. "Una brillante operazione della Penitenziaria - affermano Giovanni Battista Durante del Sappe e Francesco Campobasso - per scongiurare il possesso di oggetti non consentiti e alla repressione illecita di sostanze stupefacenti, a volte utilizzate per uso personale, altre per spacciarle all’interno della struttura. I nostri complimenti ai colleghi del reparto di Modena, da sempre impegnati per garantire legalità e sicurezza nel carcere".