Mirandola: travaglio improvviso, donna partorisce da sola in casa

Un altro parto lampo ieri mattina nella Bassa modenese.

Erano circa le 7.50 quando il 118 è intervenuto in una abitazione di Mirandola.

La donna era riuscita a chiamare i soccorsi durante il brevissimo e inaspettato travaglio ma è successo tutto in pochi minuti.

Il piccolo è nato mentre lei era sola in casa. Fortunatamente mamma e figlio stanno bene anche se il bimbo è nato prematuro, alcune settimane prima del termine, e per questo viene tenuto in particolare osservazione dai medici. Inizialmente i sanitari, arrivati subito dopo il parto, hanno portato mamma e figlio a Carpi poi il trasferimento al Policlinico. Due settimane fa, un parto in casa si era verificato a Medolla. In quel caso la mamma era stata assistita dal personale del 118 e la giovane infermiera Martina aveva raccontato con emozione la nascita di Evan.