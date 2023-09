Violenza sessuale su bimbo di sei anni al parco Novi Sad di Modena, fermato un 37enne

Modena, 20 settembre 2023 – In stato di alterazione dovuto al consumo di acol sarebbe giunto al parco Novi Sad, dove in quel momento si trovavano alcune famiglie con i figli, e avrebbe abbracciato un bambino di sei anni, baciandolo e leccandolo sul volto.

Un 37enne originario della Turchia è stato sottoposto a fermo dalla polizia con l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata nei confronti del minorenne. Domenica scorsa, spiega la procura, il 37enne intorno alle 2.40 sarebbe giunto al parco Novi Sad dove erano presenti alcune famiglie con i propri figli intenti a preparare dei sacchetti alimentari in vista di una festa che si sarebbe svolta l’indomani.

Nell’area verde, in alterazione psico fisica a seguito di assunzione di alcolici, si sarebbe avvicinato ad alcuni bambini intenti a giocare per poi abbracciarne uno, appunto di sei anni, baciandolo e leccandolo sul volto, prima di allontanarsi con una bottiglia di whisky in mano. Nella vicina piazza Matteotti l’uomo è poi stato raggiunto dal padre del bambino ed è scattata una colluttazione. Lì è intervenuta la polizia che ha ricostruito l’accaduto. L’uomo, a seguito di udienza ed interrogatorio, si trova ora in carcere al Sant’Anna.