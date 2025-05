MODENA Bambole e lumini. Incubo riti satanici nel bosco

Misterioso e inquietante ritrovamento martedì notte a Pavullo nel Frignano, sull’Appennino modenese. Tra gli arbusti di un bosco, nei pressi della riserva naturale di Sassoguidano, è stata rinvenuta una culla (foto in alto) con all’interno due bambole sporche, alcuni lumini accanto, accesi, e un paio di crocifissi agganciati al ramo di un albero. A dare l’allarme, alle 3 del mattino, è stata una guardia giurata di Sicuritalia, impegnata in un giro ispettivo della zona, che pare abbia anche intravisto una persona allontanarsi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri che hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto. Lo stesso sarà poi analizzato. Da una prima ricostruzione non si esclude che gli oggetti potessero essere utilizzati per lo svolgimento di un rito religioso o satanico, ma gli accertamenti sono in corso. Chi era presente, alla vista delle pattuglie, si sarebbe prontamente allontanato.