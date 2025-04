Modena Cavezzo travolto in A2 Elite, Montale ed Emilia Futsal in finale di Coppa Serie C2

Modena Cavezzo che viene travolto in Veneto dalla seconda della classe con un netto 7-1 e resta ultimo da solo, perdendo un punto da Olimpia Verona (ora a +3) e Milano (+4) a 3 gare dalla fine di A2 Elite, con la salvezza che è sempre più un miraggio. Sotto 4-0, aveva accorciato prima del riposo il solito Dudu Costa, poi i mestrini hanno segnato altre 3 reti nella ripresa.

COPPA SERIE C2. Sarà tutta modenese la finalissima che vedrà sfidarsi il Montale dominatore del campionato e promosso in C1 e l’Emilia Futsal. Gli "orange" hanno battuto in semifinale 5-3 il Molinella grazie alle reti di Lamaangad (2, nella foto), Cellurale, Filadelfia e Martella, mentre i gialloneri si sono imposti 6-4 a San Cesario sullo Sporting Bagnacavallo, spinti dai gol di Receputi, Milioli (2), Bellucci, Roggiani e Ragazoui.

COPPA SERIE D. Niente da fare per lo Junior Finale che nei quarti viene battuto in casa 7-2 dal Libertas Ghepard (reti finalesi di Marino). L’unica modenese rimasta in corsa è lo Sporting Modena che gioca sabato 12 a Collecchio sul campo del Baganzola. In semifinale c’è anche il Bologna che ha battuto 4-3 il Lugo, mentre il 19 si gioca Parma City-Futsal Santilio.

d.s.