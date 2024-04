Modena rimonta. Casalgrande e ipoteca la salvezza

E’ una vittoria che vale l’ipoteca sulla la salvezza quella colta dalla Pantarei Italia Modena nella terza giornata della Poule retrocessione di Serie A Bronze. I gialloblù hanno battuto 32-31 Casalgrande, salendo a quota 4 in una classifica che vede sul fondo solitaria il Follonica ferma a zero a 2 giornate dalla fine (solo l’ultima scende in B). Dopo aver condotto per tutto il primo tempo, i gialloblù hanno subito un break di 3-0 nel finale andando a riposo sotto 18-17. Nella ripresa in 6’ Modena è tornata in parità, poi si è giocato punto a punto: a 6’ dalla fine i reggiani sono andati avanti sul 31-30, ma prima Pugliese (8 reti per lui) ha pareggiato e poi Boni a 3 secondi dalla sirena ha trovato la rete della vittoria. Classifica: Modena, Derthona e Tavarnelle 4, Marconi e Casalgrande 3, Follonica 0. In Serie B bene il Rapid Nonantola che batte 31-28 Imola (17-15 al riposo) dopo essere stata sotto in avvio. Cade invece Modena 39-26 a Rubiera, al termine di una gara indirizzata già con il 19-10 del riposo.