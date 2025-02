Modenantiquaria al via. Oltre cento espositori tra storia e bellezza: "Orgoglio del territorio"

Elegante, affascinante, ricca di incanti a ogni sguardo, "Modenantiquaria" è stata inaugurata ufficialmente ieri sera nei padiglioni di ModenaFiere, e da oggi a domenica 16 febbraio offre a tutti un vero e proprio viaggio nella storia e nella bellezza. Più di cento espositori animano la rassegna di alto antiquariato che non è soltanto (ovviamente) una mostra mercato, ma si presenta come un museo di tesori riscoperti che escono da collezioni private per entrare in nuove case e nuovi scrigni.

"È la prima fiera dell’anno del settore, e ci sembra già partita molto bene – ha sottolineato ieri sera Celso De Scrilli, presidente di ModenaFiere –. Le premesse perché gli espositori possano fare buoni affari ci sono tutte, anche in un mercato che ancora non è molto facile".

È l’edizione numero 38, "e sono state tutte edizioni di grande prestigio, che collocano Modena ai livelli più alti dell’antiquariato italiano ed europeo – ha aggiunto Paolo Zanca, assessore comunale alla promozione economica –. Tutto questo ci rende particolarmente orgogliosi". Zanca ha ribadito la volontà di ‘difendere’ Modenantiquaria da ogni ipotesi di trasferimento a Bologna: "Siamo assolutamente decisi non solo a tenere Modenantiquaria a Modena, perché il marchio è indissolubile, ma anche a disegnare un futuro ancora più integrato con il grande patrimonio della città di Modena e del suo centro storico tutelato dall’Unesco".

Si passeggia nel tempo, ammirando tutto ciò che la creatività di artisti e artigiani ha potuto concepire. Pietro Cantore, presidente degli Antiquari modenesi, nel suo stand espone anche la preziosissima Pala Tacoli (oggi Pala Grossi), dipinta nel 1490 da Giovanni Antonio Bazzi per l’oratorio della Concezione della Beata Vergine di Reggio Emilia: "Parafrasando una celebre frase di Italo Calvino, un oggetto d’antiquariato non ha mai finito di dire quel che ha da dire", ricorda. Guercino, Garofalo, Elisabetta Sirani, Ubaldo Gandolfi: i grandi maestri della pittura classica ci sono tutti, e con loro i più celebri pittori dellOttocento, come Silvestro Lega o Giovanni Fattori. E poi arredi, tappeti, vasi, oggetti d’arredo, fino ad arrivare al design del ‘900, oggi altrettanto ricercato e amato. Di arte e mercato si parlerà oggi alle 18 nel talk show moderato da Leonardo Piccinini, storico dell’arte.

Si incastonano in "Modenantiquaria" anche "Petra", salone dei progetti e dei paesaggi, quest’anno più contenuta negli spazi ma sempre evocativa di giardini e terrazzi, arredati fra classico e contemporaneo, e – proprio all’ingresso – il bellissimo spazio di "Sculptura" , un’area interamente dedicata alla scultura italiana dal XIII al XX secolo, con 25 opere di 14 importanti gallerie, fra cui anche il bozzetto per il monumento equestre del duca Francesco III d’Este, l’unica testimonianza sopravvissuta di un’opera poi andata distrutta. Emblema di un grande passato.