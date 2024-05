Monica Medici presenta i progetti

E’ stata inaugurata ieri in corso Roma la sede del comitato elettorale ‘Casa Medici’ a sostegno della candidatura di Monica Medici alle amministrative di Carpi, sostenuta dalle liste civiche ‘Carpifutura’ e ‘Movimento civico per Carpi’. "E’ stato un momento d’incontro con i miei concittadini per continuare la raccolta delle proposte per la città cominciata con il volantino #lofacciamoconte che sulla piattaforma web sta riscuotendo moltissimo successo". Nell’occasione, la Medici ha lanciato la presentazione del primo panel del suo programma: ‘I 4 grandi Progetti di Monica Medici per la Città di Carpi. Sostienimi!’, con l’evento di martedì alle 20.30 in Auditorium Loria.