Monossido di carbonio, un’intera famiglia finisce all’ospedale

Un’intera famiglia intossicata dal monossido di carbonio; uno di loro, il padre, 51 anni è ricoverato nel centro specializzato di Fidenza per essere sottoposto al trattamento in camera iperbarica, la moglie le figlie fortunatamente dopo un periodo in osservazione all’ospedale di Baggiovara stanno bene. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 7 di ieri mattina da una famiglia originaria dello Sri Lanka che abita in una casolare di campagna in via San Vito a Castelnuovo Rangone. Quattro persone; un uomo di 51 anni, la moglie di 50 e le due figlie di 15 e 18 anni accusavano un forte malessere. Sul posto così sono giunte più ambulanze con automedica. Il personale sanitario da una prima valutazione si è accorto che poteva trattarsi di un’intossicazione da monossido e ha subito trasportato le quattro persone all’ospedale di Baggiovara. Per il padre però, in base ai sintomi e ai parametri medici rilevati, si è reso necessario l’immediato trasferimento all’ospedale di Fidenza. La madre e le due figlie adolescenti della coppia sono rimaste in osservazione per diverse ore al pronto soccorso, ma le analisi nel loro caso erano meno preoccupanti. Sono stati gli stessi operatori del 118 a fare intervenire sul posto i vigili del fuoco. Un squadra da Vignola si è quindi recata nell’abitazione in via San Vito. Prioritario era infatti mettere in sicurezza lo stabile e cercare di individuare al più presto la fonte delle pericolose esalazioni.

Emanuela Zanasi