’Monster of Dolls’. Pop dal Sol levante

Torna la musica pop giapponese in Italia. Per la prima volta dopo la pausa forzata causa Covid, la nostra nazione avrà il suo evento musicale a tema Giappone: stiamo parlando del Festival ‘Monster of Dolls’ 2023, che si terrà sabato alle 21 al Vox Club di Nonantola. L’evento si propone di essere un festival che porta in Europa format già ampiamente collaudati in Oriente. Nello specifico, il concerto si rivolge ai curiosi e agli appassionati italiani di musica pop giapponese e orientale. Si esibiranno, infatti, per la prima volta in Europa per un’unica data le ‘You’ll Melt More’, gruppo femminile pop giapponese formatosi nel 2012: rappresentano la quintessenza del pop alternativo giapponese. Prima di loro sul palco la cantante performer Pop Giapponese ‘Sari’, ex membro del gruppo di culto giapponese ‘Alt Idol Necronomidol’ e le ‘Erisu’, gruppo femminile con base in Italia composto da membri di diverse nazionalità nominato come Best Overseas Alt Idol 2023. Prima del ‘Monster of Dolls’, alle 19 apriranno le danze i ‘Perfect View’ con la loro Rock Opera ‘Bushido’ omaggio al Giappone, alla sua storia e cultura. Dopo l’evento Party idol Japan music e un Meet and Greet (incontro con i fan) con il gruppo e gli artisti.

Maria Silvia Cabri