Morta Luciana Torricelli: "Pedagogista speciale, dalla parte dei più deboli"

"Una grande perdita. Luciana era una persona estremamente gentile, disponibile con tutti. Ci mancherà tanto, a tutti noi".

E’ soltanto uno dei tanti, tantissimi messaggi diffusi sui social nelle ultime ore per ricordare la pedagogista Luciana Torricelli, scomparsa all’età di 76 anni.

Una figura molto amata e conosciuta in città, così come confermano i tanti modenesi che hanno voluto lasciare sui propri canali social un ricordo, come una "testimonianza" del suo lavoro e del suo impegno per gli altri. Il suo importante percorso è stato infatti ricordato anche nel messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale: "Torricelli fu una tra le prime educatrici dei nidi comunali a Modena e la prima coordinatrice del servizio quando nel 1976 si creò la struttura composta anche da un consulente pedagogico esterno e un responsabile amministrativo".

Non solo. L’amministrazione ha voluto inoltre sottolineare "come il suo impegno e la sua passione abbiano contribuito negli anni allo sviluppo del servizio educativo anche con progetti come la Città dei Bambini e degli Adolescenti per il quale il Comune ha ricevuto nel 2001 il primo premio del ministero dell’Ambiente ’per una città sostenibile delle bambine e dei bambini’. Luciana Torricelli, che avrebbe compiuto 77 anni in maggio, ha lavorato per il Comune di Modena tra il 1971 e il 2008 quando è andata in pensione dopo un periodo di distacco in Regione proprio per seguire le attività legate alla ’Promozione della città dei bambini e delle bambine’".

Le sue qualità e il suo operato è stato ricordato inoltre all’interno di un post del candidato sindaco del centrosinistra Massimo Mezzetti, che scrive: "Ci eravamo persi di vista da qualche tempo. Oggi mi giunge imporvvisa la notizia della sua scomparsa. Sono molto addolorato per la scomparsa di un’amica, sempre dalla parte dei più deboli. Luciana è stata una delle creatricI dei servizi per l’infanzia di Modena, tutta la città le deve moltissimo".

Tantissimi i messaggi d’affetto, a cui si è aggiunto anche il post con cui il consigliere comunale Walter Stella (Sinistra per Modena) ha voluto dire addio a Luciana.

Il suo impegno e il ricordo che Torricelli lascia nei cuori di chi l’ha conosciuta, infatti, ha rappresentato il vero fil rouge dei messaggi a lei dedicati: "Ciao Luciana, non dimenticheremo che sei stata un pezzo di storia dei servizi per l’infanzia della nostra città" recita un primo messaggio. "Una grande perdita, ancora non riesco a crederci".