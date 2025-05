Nel 2025 ai gruppi risorse per 25mila euro

Ammontano complessivamente a 25mila euro, come previsto nel bilancio di previsione 2025-2027, le risorse che il Comune di Modena stanzierà complessivamente nel 2025 per garantire il funzionamento dei gruppi consiliari. La delibera che assegna le risorse è stata approvata all’unanimità. Metà della cifra complessiva viene divisa assegnando a ciascun degli 11 gruppi consiliari una quota fissa di 1.136,37 euro (per un totale di 12.500 euro). La seconda metà viene, invece, suddivisa tra tutti i consiglieri a cui va una quota pari a 390,63 euro, calcolata suddividendo in 32 la somma rimanente di 12.500 euro.

Tenendo conto del numero dei componenti ciascun gruppo consiliare, per il 2025, il gruppo del Partito democratico, con 16 consiglieri, avrà a disposizione 7.386,36 euro; Fratelli d’Italia, con 6 consiglieri, 3.480,11 euro; Avs, con due consiglieri, 1.917,61 euro; e i monogruppi Forza Italia, Lega Modena, Modena civica, Modena in ascolto, Modena X Modena, M5s, Pri-Azione-Sl e Spazio democratico usufruiranno di 1.526,99 euro ciascuno.

I fondi possono essere utilizzati esclusivamente per le spese riconducibili alle attività dei gruppi e rendicontate.