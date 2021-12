Modena, 2 dicembre 2021 - Daniele Giovanardi, l'ex primario del pronto soccorso di Modena e fratello dell'ex senatore Carlo Giovanardi, è stato sospeso dall'ordine dei medici per non essersi vaccinato contro il Covid-19. "Ho una controindicazione assoluta - ha subito risposto l'ex primario - e non posso essere vaccinato. Morire per un disguido democratico? Io non ci sto".

La sospensione è arrivata tramite raccomandata. "Non mi sono vaccinato perchè sono a rischio – ha sottolineato ancora Giovanardi -. Tra le altre problematiche ho anche una tromboefilia e se faccio un farmaco di questo genere rischio la morte".

Ma nonostante la documentazione fornita all’Asl circa le sue patologie i colleghi dell'Ordine lo hanno sospeso impedendogli in questo modo di proseguire le visite domiciliari a pazienti Covid. "Spero nel buon senso – conclude Giovanardi - altrimenti andrò per vie legali".

Pronta la risposta del fratello del medico ed ex senatore Carlo Giovanardi: "Io sono per i vaccini e se Daniele ha patologie incompatibili con il siero sarà l'Ausl a dover dare il proprio parere. Certo è che se il parere fosse positivo Daniele non potrà rifiutarsi di sottoporsi al vaccino, pena la sospensione dall'Ordine".