Notte Rossa a Maranello. Omaggio al mito Ferrari. In migliaia alla kermesse

La notte maranellese si tinge di rosso. Sabato sera, nella città del Cavallino, è andata in scena la "Notte Rossa": una rassegna che racchiude al suo interno mostre, visite guidate, conferenze e musica unite nel marchio della Ferrari. La kermesse dedicata alla passione per i motori è promossa dal Comune, insieme al Consorzio Maranello Terra del Mito e con la collaborazione di Ferrari.

Dal tardo pomeriggio, gli appassionati hanno avuto modo di far visita - oltre al Museo - agli stabilimenti della casa costruttrice più rinomata al mondo, ammirando anche il pionieristico stabilimento E-Building inaugurato la settimana scorsa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come da prassi, grazie al Ferrari Club Italia ricolmano di automobili le strade cittadine: merita una particolare menzione la Ferrari 488 Challenge Evo, affiancata da alcuni incredibili modelli a dodici cilindri. La palma del momento clou della serata va però all’apertura del celebre cuore con su inciso il simbolo del Cavallino Rampante, talmente grande da sommergere il Centro. Omaggiato anche il cinque volte iridato in Formula 1 Juan Manuel Fangio, con una mostra alla Biblioteca Mabic sulla carriera dell’argentino nella classe regina; all’Auditorium Enzo Ferrari, invece, Maranello Brick ha esposto alcune opere realizzate con i mattoncini Lego (l’esposizione è visitabile anche oggi, dalle 14:30 alle 23:00). All’interno del truck per il trasporto delle vetture da corsa, in Piazza Libertà, è stata inoltre data ai presenti la possibilità di ammirare i diorami, riproduzioni in miniatura delle gare sui circuiti realizzate da Giuliano Gasparini, dedicate alla massima categoria automobilistica. Durante l’evento, gli spettatori hanno anche potuto assistere ad alcuni momenti di discussione tra esperti del settore: dal talk "Un caffè con", nel quale sono intervenuti Flavio Manzoni (Chief Design Officer di Ferrari) e Fabio Menegon (di Ferrari Classiche); alla presentazione del libro, in preparazione, che omaggia la vita di Gisberto Leopardi, storico meccanico della Rossa assunto dall’azienda modenese nel lontano 1947. Il primo cittadino di Maranello Luigi Zironi, fresco di rielezione, ha espresso gratitudine e gioia per la buona riuscita della "Notte Rossa", aggiungendo quanto il territorio maranellese rappresenti il punto cardine della motoristica mondiale, e perciò essa vada salvaguardata di giorno in giorno.

Gabriele Arcuri