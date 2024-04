Nuova ambulanza per i volontari

Da qualche settimana è attiva una nuova autoambulanza a Montecreto, in dotazione alla locale Avap. L’Avap Montecreto è un’associazione di volontariato nata nel 1999 con la finalità di strutturare un servizio di emergenza urgenza per la comunità. Ringraziamenti per il nuovo mezzo sono andati a Fondazione Modena, caseificio Casello monte Cimone, Pro loco Montecreto e Polisportiva Acquaria, ribadendo l’importanza di avere mezzi sempre più efficienti. Così come l’importanza del preziosissimo ruolo di associazioni di volontariato, come sottolineato da Silvia Lusignoli della Polisportiva Acquaria.