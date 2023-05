Nuova rotatoria tra via Grandi e via Arginetto

Prenderanno avvio lunedì 22 maggio i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Grandi e via Arginetto a Soliera. L’intervento, che verrà completato entro agosto, consentirà una maggiore sicurezza di ciclisti, pedoni e automobilisti, rallentando la velocità lungo via Arginetto; faciliterà anche l’ingresso e l’uscita dei mezzi di soccorso della Croce Blu di Soliera, la cui sede si trova proprio in corrispondenza dell’incrocio. Il cantiere non prevede l’interruzione della viabilità.