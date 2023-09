Open Day al Canile-Gattile di Magreta (Formigine): Conosci gli Ospiti a Quattro Zampe!

Un open day, oggi dalle 11 alle 17, per il canile-gattile ’Punto & Virgola’ di Magreta.

La giornata in programma presso la struttura di strada Nuova Pederzona 101 – gestita dalla Caleidos Cooperativa Sociale ONLUS in collaborazione con l’associazione ‘4 Zampe per l’Emilia’ – sarà l’occasione per dare modo ai partecipanti all’iniziativa di conoscere gli ospiti a quattro zampe in cerca di casa, il cui numero è in crescita costante, tanto da mettere in difficoltà i volontari e gli operatori. Dall’inizio dell’anno, i gatti entrati sono stati 359 (di cui ben 319 da aprile a settembre) e quelli adottati 237 e 104 sono tuttora in attesa di adozione mentre per quanto riguarda i cani, invece, siamo a 181 ingressi dall’inizio dell’anno e 185 uscite. In occasione dell’open day odierno, per accedere alla struttura non è necessario avere un appuntamento.