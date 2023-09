Open day: prova uno sport e poi praticalo

SportiAmo, un vero e proprio Open Day sportivo dove le persone con disabilità intellettivo relazionali del Distretto Ceramico possono provare le varie discipline per poi, volendo, proseguirle durante l’anno. Il tutto nella mattinata di sabato 9 settembre, presso il Polo Scolastico di Piazzale Falcone e Borsellino a Sassuolo. Tra le 9 e le 13 sarà possibile cimentarsi in Nuoto, Atletica, Boxe, Flamenco, Yoga, Tiro con l’arco, Basket, Pallavolo e Calcetto grazie agli istruttori qualificati delle tante società sportive che propongono corsi sul territorio.

"Lo Sport è un mezzo per la crescita personale di ognuno di noi. L’obiettivo della giornata - raccontano gli organizzatori - è quello di mostrare a chi non ha mai fatto Sport quante possibilità concrete ci siano nella nostra zona. Tante persone con disabilità non ne sono a conoscenza: fortunatamente, le proposte aumentano di anno in anno. E chi fa già sport, può cimentarsi in discipline nuove". "Una bellissima iniziativa – afferma l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri - gratuita ed aperta a tutti. Grazie agli organizzatori per la splendida idea che appoggiamo in toto anche perché è una straordinaria occasione per far si che tutte le associazioni sportive collaborino insieme; mi auguro sia il primo di una lunga serie di appuntamenti". SportiAmo è una iniziativa assolutamente gratuita per chi ne usufruisce.