Otto mostre e un laboratorio aperto

Fra le iniziative di "If Industria Festival Architettura", anche otto mostre, soprattutto nel centro storico di Modena. All’ex albergo Diurno di piazza Mazzini si potrà visitare "Industria - 20 nuove architetture italiane", una selezione di alcune fra le architetture industriali italiane più significative, mentre al Laboratorio aperto (presso l’ex centrale Aem) l’Associazione italiana per il Patrimonio archeologico industriale porterà una selezione del Photocontest 2023 - 2025. All’Archivio storico comunale si potranno consultare le carte storiche del consiglio comunale riguardanti il Villaggio Artigiano Modena Ovest, e a Vignola si potrà ripercorrere la storia dell’agroalimentare nella provincia modenese attraverso scatti d’epoca e contemporanei. A Carpi l’università cinese di Suzhou porterà la mostra su Vittorio Gregotti e il disegno urbano tra Cina e Italia, con i casi Bicocca e Pujiang, documentando la città cinese progettata dall’architetto italiano.

Numerose aziende del territorio apriranno le porte per incontri e visite guidate: a Modena la Tetra Pak, Cpc Group e Hpe Group, a Maranello la Ferrari con la sua cittadella dell’architettura, a Sassuolo il Crogiolo Marazzi, a Castelvetro la cantina Chiarli e cantina Settecani, così come le sedi aziendali Greda e Zadi a Carpi. In Romagna si potranno visitare la Technogym, la Sergio Rossi e la Bm. Sono previste anche visite ai musei del distretto ceramico, al Palazzo Ducale di Sassuolo e alla Galleria Marca Corona, al Museo della Manodopera, al Centro di documentazione dell’industria delle piastrelle di Confindustria Ceramica e al Museo storico Iris Ceramica Group, così come al Museo internazionale della ceramica di Faenza.

Debutterà anche "Ifa Clip", il premio internazionale per la realizzazione del migliore videoclip su "Industria / Persona / Valore": le opere selezionate verranno montate in un cortometraggio che sarà proiettato in Europa. Il festival infatti ‘viaggerà’ anche oltre i confini della provincia, toccherà Forlì - Cesena, Piacenza, Rimini, Ravenna e volerà anche all’estero, con conferenze ad Amsterdam, Tilburg, Madrid, Barcellona, Bruxelles e Shanghai, per presentare anche al pubblico di altri Paesi gli esiti delle riflessioni condotte nelle giornate modenesi.

s. m.