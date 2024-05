Paese in lutto per Enrico Marchetti

Lutto a Massa Finalese per la scomparsa di Enrico Marchetti, morto a 39 anni lunedì. L’uomo, conosciuto in paese, stava lavorando nei campi quando è stato colto da un malore e si è accasciato a terra: probabilmente un infarto fulminante che non gli ha, purtroppo lasciato scampo. Le esequie funebre, curate da Zena onoranze, si svolgeranno oggi, partendo dalla casa protetta di Finale Emilia alle 14.40, per giungere poi nelal chiesa teatro Verdi di Massa Finalese dove verrà celebrato il rito alle 15. Dopo la messa, si proseguirà per il crematorio di Ferrara. Enrico Marchetti lascia la mamma Ennia, il papà Gino e le tante persone che l’hanno conosciuto e stimato.