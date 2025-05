Pagellone dei calciatori del Modena: valutazioni di fine stagione

Finita la stagione, e archiviata anche la delusione per il mancato accesso ai playoff, proponiamo come ogni anno il ‘pagellone’ dei calciatori del Modena relativo a tutto il campionato.

GAGNO (37 presenze) voto 6. Stagione tutto sommato sufficiente per il portiere canarino, pochi miracoli e pochi errori gravi.

DELLAVALLE (25 presenze, 1 rete) voto 7. Difensore che ha grande futuro, stagione davvero buona. Peccato che il Toro con tutta probabilità se lo riporterà a casa.

ZARO (35 presenze, 1 gol) voto 5,5. Non è stata la migliore stagione in canarino per il lungo difensore del Modena. Qualche acuto ma anche più di un errore difensivo.

CAUZ (25 presenze, 1 gol) voto 5,5. Anche per lui un rendimento ondivago. Un po’ ...dimenticato da Bisoli, ritrova il campo con Mandelli.

BEYUKU (13 presenze, 2 gol) voto 6. E’ giovane e ha grandi margini di miglioramento, più a suo agio nella difesa a tre che non da esterno alto.

CALDARA (26 presenze, 1 gol) voto 5. Ci si aspettava tanto da lui, ma purtroppo Modena non è stata il punto di partenza del suo riscatto.

COTALI (30 presenze, 1 gol) voto 6,5. La disciplina tattica impersonificata, rendimento sempre costante.

DI PARDO (25 presenze, 2 gol) voto 6. Un inizio di stagione un po’ zoppicante, na seconda parte nella quale prende coscienza delle sue qualità. Un infortunio muscolare lo tiene fuori per un po’.

IDRISSI (28 presenze, 1 gol) voto 6. Era il suo primo campionato da professionista e nella valutazione bisogna tenerne conto. Qualche alto e basso anche per lui, ma evidenti margini di crescita.

DUCA (18 presenze) voto 5,5. Utilizzato part time, non è quasi mai riuscito a trovare i guizzi che lo avevano contraddistinto nelle passate stagioni.

GERLI (35 presenze, 1 gol) voto 6. Una stagione a luci ed ombre, spesso vittima di un assetto tattico a lui non congegnale. Ma rimane sempre un punto fermo del centrocampo canarino.

SANTORO (34 partite, 4 gol) voto 7. Un campionato in cui spesso ha cantato e portato la croce, dando sostanza alla mediana gialloblu. Il tutto condito da quattro reti.

MAGNINO (29 presenze, 1 gol) voto 6. Ha avuto il merito di adattarsi, nell’emergenza, a più ruoli. Un lavoro più di sostanza che di fino, ma è questo che gli si chiede.

BOZHANAJ (28 presenze, 2 gol) voto 6. Quando è entrato ha quasi sempre dato un contributo palpabile, peccato che in più di una occasione è stato mandato in campo troppo tardi.

BATTISTELLA (25 presenze) voto 5,5. Stagione sfortunata per il centrocampista canarino, spesso alle prese con guai fisici. Quanto è stato utilizzato, ci si aspettava qualcosa in più.

KAMATE (10 presenze) voto 5,5. Non ha sfruttato le chanches da titolare che gli ha offerto Mandelli, e in generale non è risultato mai decisivo.

GLIOZZI (23 presenze, 4 gol) voto 6. Anche per lui qualche problema fisico nel corso dell’anno, ma le reti che ha segnato sono state spesso decisive ai fini del risultato.

PEDRO MENDES (26 partite, 5 gol) voto 6. Campionato al di sotto delle aspettative, ma con più di una circostanza attenuante, leggi infortuni. Ma un suo gol regala la vittoria a Reggio dopo settantaquattro anni, e solo questo basta per la sufficienza.

CASO (30 partite, 5 gol) voto 6,5. Arrivato l’ultimo giorno di mercato, ci ha messo un po’ per entrare a regime ma quando lo ha fatto la sua stagione è stata sopra la sufficienza.

PALUMBO (35 partite, 9 gol) voto 7. I numeri parlano, e dicono che anche in questa stagione è stato il miglior marcatore, nonché assist man, canarino. Qualche battuta a vuoto, ma è sempre rimasto imprescindibile per la squadra.

ABIUSO (16 partite, 2 gol) voto 6. Nel girone di andata il suo lo ha fatto. Chiuso da un parco attaccanti mai così folto, ha finito la stagione alla Sampdoria in una parentesi sfortunata e non solo per lui.

DEFREL (26 presenze, 3 gol) voto 5,5. Insufficienza perchè da un giocatore di categoria superiore quale lui è, ci si aspettava parecchio di più: la rete fallita a Cosenza ne è il manifesto.

ALBERTI (1 presenza), PONSI (5 presenze), BOTTEGHIN (5 presenze), PERGREFFI (6 presenze), ZIDOUH (1 presenza), SASSI (1 presenza), OLIVA (1 presenza), VULIKIC (6 presenze), senza voto.