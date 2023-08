Parco della Rocca, ’Un viaggio nei tempi’

Stasera alle 20.30, nel parco della Rocca Rangoni di Spilamberto, sarà possibile fare ’un viaggio nei tempi’. La compagnia Teatro di Comunità di Spilamberto proporrà il percorso teatrale itinerante intitolato ’All’improvviso… tutto a suo tempo’, per parlare delle varie interpretazioni di tempo in chiave originale e divertente. Andranno in scena performance teatrali, intervallate da un accompagnamento musicale a tema, dedicate a tempi cronometrati, atmosferici, calendarizzati, culinari, musicali e stagionali. Personaggi surreali si alterneranno tra monologhi ironici, momenti malinconici e dialoghi comici che daranno voce a testi selezionati o scritti dagli stessi attori durante le restrizioni dovute al Covid-19, che per diversi mesi del biennio 2020-2021 hanno costretto la compagnia a mantenere i contatti esclusivamente online. L’ingresso sarà a offerta libera e non è richiesta la prenotazione. In caso di maltempo lo show sarà confermato in data e orari identici, e si svolgerà all’interno delle sale della Rocca Rangoni. L’evento è patrocinato dal Comune di Spilamberto.