Pasti caldi e docce contro l’emergenza povertà

Si chiama ‘Distretto Bene Comune’, ed è il nuovo progetto messo a punto dei Servizi Sociali Territoriali del Distretto Ceramico. L’obiettivo è quello di garantire un supporto ancora più efficace: se da una parte infatti su temi quali la povertà estrema e la marginalità sociale, l’Unione ha già messo in campo risorse ingenti e numerose misure, dall’altra ‘Distretto Bene Comune’ coinvolge in modo decisivo l’associazionismo, che sottende alle azioni di sostegno che venissero richieste ad un numero telefono ‘dedicato’.

Nei giorni scorsi le istituzioni e le associazioni del Distretto si sono confrontate a Fiorano, presso Casa Corsini, per fare il punto su vari aspetti del progetto, finalizzato anche ad un sostegno emotivo, relazionale e di ascolto dei cittadini in difficoltà, registrando l’utilità di un progetto cui danno gambe, oltre alle associazioni, le persone che si sono rese disponibili a fornire il proprio aiuto. Sono infatti oltre duecento i volontari che si attivano una volta che i richiedenti aiuto contatteranno il numero 327-4883168, attivo dal lunedi al venerdi. L’utenza è gestita dalla Croce Rossa di Sassuolo, che insieme alle Caritas di Fiorano, Spezzano, Ubersetto, Braida, Consolata, Formigine e Maranello, e al fianco delle associazioni ‘Amici di Don Carlo’ e Il Melograno’ di Sassuolo, sono impegnate in questo progetto, che nei suoi primi tre mesi di operatività ha già supportato oltre un centinaio di persone. Più nel dettaglio – oltre alla gestione del numero telefonico che raccoglie sia le richieste di aiuto sia le segnalazioni dei cittadini – tra le attività del progetto compaiono anche la possibilità di accedere a servizi di docce (attivabili su appuntamento, sempre tramite il numero 327-4883168, presso le Parrocchie della Consolata, di Spezzano e di Maranello), il monitoraggio e il sostegno alle persone senza fissa dimora da parte di un’auto della Croce Rossa e la distribuzione di pasti caldi in maniera diffusa sul territorio.

Le ‘mense’ sono attive, alle 19, il lunedì presso la Parrocchia di Fiorano, il martedì presso la Parrocchia di Spezzano, il mercoledì presso la Parrocchia di Braida a Sassuolo, il giovedì presso il ‘Bar Icaro’, sede dell’Associazione Amici di Don Carlo a Sassuolo, il venerdì presso la Parrocchia di Ubersetto e tutte le domeniche alle 12 nelle Parrocchie di Sassuolo. È l’associazione ‘Il Melograno’ ad occuparsi della fornitura dei prodotti alimentari, mentre le Caritas di Formigine e di Spezzano, utilizzando i pulmini delle Parrocchie, sono impegnate nel trasporto delle persone che vivono lontane dai luoghi di distribuzione.

Stefano Fogliani